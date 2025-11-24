В Нахчыване несовершеннолетнюю хотели обручить

Сотрудники Садаракского районного отдела полиции Нахчыванской Автономной Республики (АР) предотвратили ранний брак.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, поступившая информация о планируемой церемонии помолвки между 21-летним мужчиной и 15-летней девушкой в селе Демирчи района была расследована, и были приняты соответствующие меры.

В целях недопущения раннего брака с обеими сторонами были проведены профилактические беседы, а также еще раз разъяснены требования законодательства.