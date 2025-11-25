Глава НАБУ сообщил о расширении числа фигурантов в коррупционном скандале

Новые подозреваемые обязательно появятся в ходе дальнейшего расследования дела о коррупционной схеме бизнесмена Тимура Миндича, заявил на заседании комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, сообщают украинские СМИ.

"Обыски были удачные, удалось изъять большое количество цифровых носителей. Сейчас идет их проработка <...>. Я уверен, что у нас будут еще подозрения. Относительно других сфер - есть понимание, что денежные средства поступали не только из энергетики, но она была наиболее приоритетной, потому что самая темная", - сказал он, отметив, что количество подозреваемых по этому делу будет только увеличиваться.