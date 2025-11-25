От образцового COP-29 к проблемному COP-30. Почему Бразилии не удалось повторить успех Азербайджана

Конференция ООН по климату (COP-30) 10-22 ноября в бразильском Белене запомнилась не только содержательными дискуссиями, но и целым спектром организационных и инфраструктурных проблем.

Уже в первые дни стало очевидно, что подготовка и управление логистикой оказались недостаточными для мероприятия такого масштаба. Эти трудности - от перебоев с доступом на территорию до технических сбоев внутри павильонов - напрямую повлияли на качество работы делегаций, экспертов и международных организаций.

На фоне этих проблем все отчетливее проявляется контраст с прошлогодним COP-29 в Баку, который международное сообщество единодушно охарактеризовало как одну из наиболее профессионально организованных климатических конференций последних лет. От высокой дипломатической активности и четкости протокола, до безупречной логистики и продуманной работы волонтеров, - Азербайджан продемонстрировал модель, соответствующую высочайшим мировым стандартам проведения мероприятий глобального уровня.

Этот контраст показывает, насколько организационная среда способна усиливать или, наоборот, ослаблять эффективность столь важных переговоров. На COP-29 условия способствовали конструктивным договоренностям - именно в Баку удалось добиться исторического трехкратного увеличения объема ежегодного климатического финансирования. В Белене же организационный фон нередко становился фактором, осложняющим диалог.

Своими впечатлениями о работе конференции с нами поделился член азербайджанской делегации, соучредитель коалиции Environmental Protection First (EPF), председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Амин Мамедов.

Проблемы с доступом и безопасностью

Уже в первые дни конференции ее участники, включая десятки тысяч активистов, а также зарубежные делегации, среди которых были министры и руководители государственных структур, столкнулись со значительными трудностями при доступе и входе на территорию проведения мероприятия.

Местные жители, а также активисты, которые борются за сохранение амазонских лесов, организовали в утренние часы несколько крупных акций. Эти протесты неоднократно блокировали входы на территорию COP-30. Несмотря на то, что были привлечены силы правоохранительных органов и армии, местным властям не удалось оперативно стабилизировать ситуацию и обеспечить беспрепятственный доступ участников.

К этому добавлялось отсутствие продуманных альтернативных входов в главный комплекс, что усугубило логистические сложности и привело к значительным задержкам в расписании.

Инфраструктурные неудобства

В помещениях конференции участники столкнулись с сильной жарой и высокой влажностью, характерной для региона. Установленные крупные кондиционеры, системы охлаждения создавали чрезмерный шум, который мешал работе сессий и обсуждениям. Выступления порой было трудно расслышать даже через микрофоны. При этом охлаждение помещений было недостаточным - во многих павильонах сохранялась духота, из-за которой участникам приходилось покидать залы раньше времени.

Недостаточная подготовка волонтеров

Отдельной проблемой стала слабая подготовка волонтеров. Это в основном касается знания иностранных языков. В отличие от COP-29 в Баку, где каждый волонтер свободно владел английским и другими иностранными языками, был хорошо информирован и при необходимости, мог помочь участникам, в Белене большинство волонтеров говорили только на португальском. Это осложняло коммуникацию и порождало недовольство делегаций. Многие участники, с которыми я лично общался, в неформальных беседах отмечали значительно более высокий уровень организации и качества сопровождения на предыдущей конференции в Баку.

Инцидент в павильоне здравоохранения

20 ноября в Health Pavilion, организованном при поддержке Всемирной организации здравоохранения, произошел пожар. Дежурные службы оперативно ликвидировали возгорание, однако около 10 человек получили лёгкое отравление дымом и были госпитализированы. Этот инцидент вновь подчеркнул слабые места в системе безопасности мероприятия. Кроме того, было очень много проблем, связанных с логистическими вопросами.

Проблемы с транспортом

Городской транспорт в целом был организован удовлетворительно, однако сильные экваториальные ливни, имевшие место 3–4 раза за время конференции, нарушали график движения автобусов. В результате многие участники опаздывали на сессии, что создавало дополнительную нагрузку на программу. Большая часть жалоб участников была вызвана слабой организационной подготовкой. И все они особо подчеркивали высокий уровень организации COP-29 в Баку.

Ход переговоров

Переговорный процесс по вопросам климатического финансирования продолжается, и окончательных результатов пока нет. Тем не менее, многие сравнивают текущую динамику с достижениями предыдущих конференций:

- на COP-28 развитые страны подтвердили ежегодное финансирование в размере $100 млрд,

- на COP-29 эта сумма была увеличена втрое — до $300 млрд.

Этот прогресс был воспринят как значительный шаг вперед, и теперь ожидается, что Бразилия сможет добиться еще больших результатов. Итоги должны проясниться совсем скоро.

Здесь стоит напомнить, что Азербайджан в Белене отличился особенно высокой активностью: азербайджанская делегация последовательно участвовала во всех ключевых дискуссиях и продолжила продвигать повестку, сформированную в рамках своего успешного председательства на COP-29. Эта активная позиция позволила стране сохранить статус одного из наиболее влиятельных участников климатического процесса и подчеркнула преемственность ее дипломатических усилий.

Доверие, завоеванное страной в ходе COP29 в Баку, а также высокая вовлеченность в COP30 в Бразилии, позволили возложить на азербайджанскую делегацию ключевые миссии в Белене. Одной из центральных инициатив стала совместная с Бразилией подготовка и представление «Дорожной карты из Баку в Белен». Это стратегический план, направленный на ежегодное финансирование в объеме до $1,3 трлн к 2035 году для климатической поддержки развивающихся стран.

Также делегация Азербайджана была вовлечена в переговоры по подготовке решений, планируемых к принятию в конце сессии. Азербайджану были поручены переговоры и согласование двух важных проектов решений - вести переговоры между странами-кандидатами на проведение COP31 - Турцией и Австралией. После 12 дней интенсивных переговоров было принято решение о предоставлении Турции права проведения COP31.

Кроме того, в рамках COP30 председатель конференции Андре ду Лаго предоставил представителям Азербайджана и Норвегии мандат руководить процессом согласования документов по Глобальному подведению итогов (Global Stocktake - GST) Парижского соглашения от его имени и проводить межгосударственные переговоры. Азербайджанская и норвежская стороны по итогам обсуждений со всеми переговорными группами представили председательству Бразилии свои рекомендации по возможным проектам решений председательству COP31, что внесло вклад в принятие решений по соответствующим документам.

Делегация Азербайджана также провела 5 мероприятий по инициативам, выдвинутым в рамках Повестки действия председателя COP29 - по вопросам мира и миграции, воды, здравоохранения, городов и климатической прозрачности. Кроме того, азербайджанская делегация в качестве соорганизатора оказала поддержку нескольким мероприятиям в связи с инициативами, касающимися возобновляемой энергии, водорода и сельского хозяйства.

Таким образом, если COP29 в Баку по праву можно назвать поворотным моментом в глобальной борьбе с изменением климата и образцом того, как профессиональная организация способна усиливать дипломатические результаты, то COP30 в Белене подчеркнул важность своевременной и комплексной подготовки, без которой даже самая насыщенная повестка рискует потерять эффективность.

Для будущих конференций этот опыт может стать важным уроком в период, когда принципы, сформированные на климатических конференциях, должны преобразоваться в конкретные действия ради устойчивого зеленого будущего.