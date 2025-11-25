На Ясамале выявлено незаконное предприятие по производству суши – ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели внеплановую проверку предприятия по приготовлению суши, принадлежащего физическому лицу Сельджан Арджуманджи, расположенного в Ясамальском районе столицы.

В ходе проверки было установлено, что предприятие работает без регистрации в системе обеспечения пищевой безопасности, а также нарушает санитарные нормы и правила.

По данному факту в отношении руководства объекта составлен административный протокол, даны обязательные к исполнению предписания, а также принято решение о применении ограничительных мер в отношении деятельности предприятия.