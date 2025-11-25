Украина согласилась с условиями предложенного США потенциального мирного соглашения - СМИ

Украина согласилась с условиями предложенного США потенциального мирного соглашения.

Об этом ABC News сообщает со ссылкой на американского чиновника.

«Украинцы согласились с мирным планом. Некоторые небольшие детали остаются нерешёнными, но в целом они дали своё согласие», — сообщил источник.

Отметим, в настоящее время в Абу-Даби проходят переговоры между представителями США и России по мирному соглашению по Украине. Ранее сообщалось, что предложенный США план из 28 пунктов был сокращён до 19 пунктов.