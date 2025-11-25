 Казахстан купит два судна в Азербайджане | 1news.az | Новости
Казахстан купит два судна в Азербайджане

First News Media11:25 - Сегодня
Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на заседании правительства доложил об обеспеченности трансграничных хабов транспортной инфраструктурой, передает inAktau.kz.

По словам министра, до конца года будет завершено строительство 1-ой очереди контейнерного хаба в порту Актау совместно с китайской компанией Ляньюньган.

В целом при реализации проекта мощности контейнерного хаба будут доведены до 200 тыс. ДФЭ в год.

Также в порту Актау реализуются проекты по дноуглублению акватории порта, модернизации причалов.

«В порту Курык реализуется проект строительства многофункционального терминала «Саржа». Для увеличения контейнерных перевозок через Каспийское море до 2027 г. планируется закупить в Азербайджане два судна вместимостью 700 контейнеров. Также ведется работа по увеличению пропускной способности железнодорожной линии, идущей к портам. Реализация указанных проектов позволит увеличить пропускную способность портов Актау и Курык до 30 млн тонн», — добавил Нурлан Сауранбаев.

