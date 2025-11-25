Домогательство в Сабирабаде: падчерица сняла на видео, мать отказалась от заявления - ПОДРОБНОСТИ

В Сабирабаде завершился резонансный процесс над 64-летним Мерданом Гусейновым, признанным виновным в совершении непристойных действий в отношении малолетней соседской девочки.

Основанием для возбуждения дела стала видеозапись, которую, как оказалось, тайно сделала его падчерица Наргиз (имя изменено), заподозрив поведение мужчины и пытаясь зафиксировать происходящее. Девочка С. (имя изменено), которой на момент событий было шесть лет, часто оставалась в семье Гусейнова, когда её мать была на работе.

По материалам следствия, в июне 2025 года Наргиз обратила внимание на странное поведение отчима, когда случайно обнаружила автоматически записанный фрагмент в приложении TikTok. Понимая, что речь идёт о недопустимых действиях, она попыталась рассказать матери, однако та не восприняла её слова всерьёз.

На следующий день девушка решила получить прямые доказательства: оставив в гостиной включённый на запись телефон, она вышла во двор. Спустя несколько минут, вернувшись, она увидела на видео, что отчим вновь совершает неправомерные действия по отношению к ребёнку.

Когда домой пришла мать Наргиз, она показала ей запись, после чего они вместе отправились к соседке. Мать девочки была возмущена увиденным, но отказалась обращаться в полицию, опасаясь «позора», и попросила удалить видео. Запись была удалена из галереи, однако её копия сохранилась в облачном архиве.

Со временем Наргиз всё сильнее мучило бездействие взрослых и тот факт, что мужчина продолжал жить как ни в чём не бывало. В конце июля 2025 года, не видя иного выхода, она создала аккаунт в Instagram и передала видеозапись одной из популярных страниц, указав данные мужчины, после чего удалила профиль. После публичного распространения ролика Гусейнов был задержан и впоследствии предстал перед судом.

На прошлой неделе суд в Сабирабаде признал Мердана Гусейнова виновным и приговорил его к 17 годам лишения свободы.

Источник: Teleqraf.az

Джамиля Суджадинова

Читайте по теме:

#uşaqlariqoruyaq: в Азербайджане требуют пожизненного заключения для надругавшегося над ребёнком

«Ребенок сам виноват в насилии?», Или как общество отвратительно предает детей