Песков: Россия считает американский план субстантивным

Американский план урегулирования украинского конфликта может стать основой для переговоров, Россия считает его субстантивным.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас единственное, что есть субстантивное, - это американский проект, проект Трампа", - указал представитель Кремля. "Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров, и об этом тоже говорил наш президент [Владимир Путин]", - добавил Песков.

Источник: ТАСС