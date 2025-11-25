Водителям напомнили правила использования полос на автомагистралях - ВИДЕО

«Правильное расположение автомобилей на проезжей части является важным фактором, обуславливающим упорядоченность и слаженность транспортного потока».

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Как говорится в сообщении, согласно требованиям законодательства, при нормальном движении водители транспортных средств должны двигаться по правому краю проезжей части. За пределами населённых пунктов, а также в населённых пунктах на проезжей части дорог, обозначенных знаками «Автомагистраль» или «Дорога для автомобилей», запрещается движение по левым полосам, если правая полоса в данном направлении свободна.

«Не будем забывать, что дисциплина водителей и взаимное уважение являются важным условием для нашей безопасности при дорожном движении», - говорится в информации.