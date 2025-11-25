 Efendi: «Не сожалею о решении отдать 12 баллов Армении» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Феликс Вишневецкий12:10 - Сегодня
В минувшую субботу состоялся финал международного музыкального проекта Silk Way Star, в состав жюри которого входила азербайджанская звезда конкурса «Евровидение» Efendi (Самира Эфенди).

В ходе финального голосования Efendi отдала высший балл - 12 баллов – представителю Армении певцу Саро Геворгяну, заявив следующее: «Хочу чтобы во всем мире был мир. Не могу быть несправедлива к тебе. 12 баллов от Азербайджана уходит тебе».

Представитель Армении поблагодарил в прямом эфире Efendi и обнял азербайджанскую певицу – отметим, что произошедшее в финале вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.

Впервые на данную тему Efendi заговорила в эфире программы «Tarixin bir günü», где заявила следующее: «Певец из Армении не ожидал, что я поставлю ему 12 баллов. Он сделал мне знак «могу ли я подойти к вам», я ответила «иди». Он сам подошел ко мне, обнял. Представитель Армении в жюри проекта также поблагодарил меня, сказав, что мы должны быть примером. Если бы я была в финале, то Армения также поставила бы мне 12 баллов. Они первые поставили Азербайджану 10 баллов, а затем голосовала я».

Efendi отмечает, что не сожалеет о своем поступке и 12 баллах, которые она поставила армянскому певцу: «Он был достоин высшего балла. Я музыкант, а не политик. Я участвовала в проекте не для того, чтобы враждовать. Участвуя в проекте, я не могла ударить по престижу и имиджу страны. Никто и ничто не забыто, историю невозможно стереть. И я никогда ничего не забуду, будучи дочерью гази, но будущее в наших руках. Не хочу, чтобы будущее поколение страдало, хочу, чтобы оно жило в мире и согласии. Хочу, чтобы не было войны, и эти 12 баллов я поставила представителю Армении по собственному желанию».

По словам Efendi, каждый творческий человек должен приложить руку к созданию мира, что соответствует политическому курсу Азербайджана: «К сожалению, Азербайджан не был представлен в финале конкурса Silk Way Star, и я решила поставить 12 баллов всем финалистам. Я сказала, что отдаю балл от Азербайджана представителю, так как представляла в жюри нашу страну.

