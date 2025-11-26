 Скончался создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» | 1news.az | Новости
В мире

Скончался создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер»

First News Media13:32 - Сегодня
Создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев скончался на 88-м году жизни в Волгограде после продолжительной болезни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга его семьи Вячеслава Черепахина.

"Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки - это легендарная фигура", - сказал собеседник агентства.

Валериан Соболев родился в 1938 году в Сталинграде, после окончания Сталинградского механического института начал работать на оборонном предприятии "Баррикады", где прошел путь от инженера до главного конструктора, затем создал ЦКБ "Титан". Согласно открытым данным, под его руководством были созданы пусковые комплексы "Пионер", "Тополь", "Искандер" и другие.

Соболев был доктором технических наук, профессором, заведовал кафедрой теоретической механики в Волгоградском Политехническом институте.

