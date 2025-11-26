МИД РА: Переговоры о подписании мирного договора с Азербайджаном продолжаются

Переговоры о подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном продолжаются, но четких сроков его подписания нет. Как сообщают армянские СМИ, об этом на брифинге для журналистов заявил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

Замминистра отметил, что контакты между сторонами продолжаются. Касаясь процесса делимитации, Сафарян отметил, что он осуществляется на уровне руководителей делимитационных комиссий двух стран .«Мы всегда распространяем через информационные сообщения всё, что происходит в этом процессе», - отметил Сафарян, подчеркнув, что работа не останавливается. На вопрос журналистов, будет ли продолжена делимитация в Сюнике, Сафарян ответил, что если будет какое-либо развитие, то обязательно будет информационное сообщение. На вопрос о возможных датах подписания мирного соглашения замминистра ответил, что не может назвать точные даты.