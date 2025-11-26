В Азербайджане ожидается до 20 градусов тепла

В Азербайджане 27 ноября ожидается до 20 градусов тепла.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами прогнозируются слабый туман, морось.

Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-12° тепла, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление поднимется с 765 мм ртутного столба до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85 %, днем - 67-70 %.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых восточных районах есть вероятность моросящего дождя. Местами временами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем -16-20° тепла, в горах ночью - 1-6° тепла, днем - 12-17° тепла.