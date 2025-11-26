Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы

Обвиняемые в покушении на телеведущего Владимира Соловьева пытались убить его с помощью отравленной пиццы.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда, где рассматривается дело о покушении на журналиста.

Во время заседания суда была оглашена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых по делу - Андрея Пронского. "Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через "Яндекс еду", перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу", - рассказывает на записи свой план Пронский другому соучастнику Владимиру Белякову и иным фигурантам дела.

В ходе этой беседы также был выдвинут другой план - нанести отравляющие вещества на руль и иные части салона автомобиля. В итоге от идеи с отравлением было решено отказаться, так как он ненадежный. Обвиняемые решили подорвать машину телеведущего при помощи СВУ.

Пронский в ходе допроса в суде заявил, что это аудиозапись смонтирована. Беляков же заявил, что испытывает к Соловьеву политическую ненависть. Он также сообщил, что следил за машиной журналиста, чтобы ее сжечь, однако подчеркнул, что убивать Соловьева не собирался.

На скамье подсудимых Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Еще один обвиняемый - Владимир Стрижаков - признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Фигуранты дела обвиняются в организации деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, возбуждении ненависти либо вражды, незаконном обороте оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, умышленном уничтожении или повреждении имущества, террористическом акте, приготовлении к убийству, а также незаконном обороте наркотических средств.

По версии обвинения, организатором покушения на Соловьева является Пронский.