 Горящий автомобиль в Баку потушен - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Горящий автомобиль в Баку потушен - ФОТО

Фаига Мамедова17:11 - Сегодня
Горящий автомобиль в Баку потушен.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациям).

Было проинформировано, что пожар, произошедший в автомобиле на проспекте Г. Алиева в Низаминском районе, был потушен силами Государственной службы пожарной охраны МЧС в короткие сроки.

16:55

На проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе, на основной дороге, произошло возгорание одного из автомобилей.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Согласно информации Центра, по этой причине, а также из-за того, что некоторые водители останавливаются посмотреть на место происшествия, на проспекте в обоих направлениях образовалась транспортная пробка.

«В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и других структур, принимаются меры для устранения возникшего транспортного затора», - говорится в сообщении.

