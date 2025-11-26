В Баку задержали женщину, заставлявшую человека с инвалидностью заниматься попрошайничеством
В Баку задержана Малахат Байрамова, 1973 года рождения, которая склоняла к попрошайничеству человека с инвалидностью, 1950 года рождения.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, она на такси привезла человека с инвалидностью из Евлахского района и отвозила по разным адресам для занятия попрошайничеством.
Сотрудники полиции пресекли её противоправные действия, в отношении неё были приняты меры ответственности в соответствии с законодательством.
Человек с ограниченными возможностями здоровья будет передан в соответствующее учреждение после прохождения медицинского обследования.
