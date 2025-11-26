Азербайджан успешно представлен на фестивале кухонь мира во Франции - ФОТО

На фестивале Les Papilles du monde, организованном Союзом ассоциаций в городе Ла-Рошели (La Rochelle), при поддержке посольства Азербайджана во Франции и проживающей в этом городе Айсель Джафарзаде была представлена и наша страна. Мероприятие посредством традиционной кухни и культуры пропагандировало кулинарное и культурное наследие стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на фестивале, проведенном с участием действующих во Франции посольств различных стран, а также проживающих здесь представителей различных народов, стенд и презентация Азербайджана были встречены с интересом.

На стенде Азербайджана были представлены книги об истории, культуре, ремеслах и кухне нашей страны, изданные Фондом Гейдара Алиева на французском языке. Посетители нашего стенда, украшенного ветвями граната, сувенирами с изображением национальных музыкальных инструментов и стаканами-армуду c национальными орнаментами, отведали наши национальные сладости - пахлаву, шекербуру, бадамбуру, а также изысканными блюдами азербайджанской кухни.

Посредством афиши, отражающей нашу географию и национальные атрибуты посетители ближе ознакомились с нашей страной. Организаторам фестиваля, а также руководству ассоциации была предоставлена подробная информация о келагае, таре и кяманче, которые при поддержке первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и являются одними из важнейших культурных образцов в системе национально-духовных ценностей, обычаев и традиций нашего народа. Они также рассказали о многовековых культурных обычаях и традициях нашего народа, национальной кухне и одежде.

На фестивале были представлены культура и национальная кухня стран европейского, африканского и азиатского континентов.

Отметим, что Papilles du Monde объединяет вкусы и культуры мира. Этот фестиваль - уникальная возможность открыть для себя мир через кулинарные традиции и культуру разных стран. Участники из разных стран увлекают гостей в гастрономическое путешествие, знакомя их с традиционными блюдами, обычаями и историями. Papilles du Monde - это не просто кулинарный тур, а праздник солидарности, обмена и слияния культур. Это идеальная возможность познать мир через вкус, музыку, игры и, самое главное, через людей.