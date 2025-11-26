В Баку арестован молодой человек, управлявший автомобилем без номерных знаков - ВИДЕО

В Баку арестован водитель, намеренно управлявший автомобилем без номерных знаков.

Сотрудники полиции выявили факт управления автомобилем Chevrolet Cobalt LTZ без номерных знаков на Бинагадинском шоссе в Баку.

Водитель автомобиля Алекпер Рзаев 2000 года рождения неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения. Он снял номерной знак, чтобы избежать ответственности.

Сотрудники полиции задержали водителя, а его автомобиль помещен на временную стоянку.

Рзаев арестован на 30 суток, и в соответствии с законодательством в отношении него применены меры дисциплинарного воздействия.