В Баку бывший вынужденный переселенец избил жену из-за карты «хлебных денег».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы.

Проживающий на территории района уроженец города Ходжалы Мамедов Шахмурад (имя и фамилия условные), 1985 года рождения, развелся с первой женой и создал вторую семью. У них в совместном браке родилось двое детей.

Шахмураду и его новой жене, как бывшим вынужденным переселенцам, ежемесячно выплачивали 60 манатов так называемых «хлебных денег». Однако женщина отдала карту для этих выплат своей матери.

Шахмурад неоднократно высказывал жене претензии по этому поводу, но она карту у матери не забрала.

Несколько дней назад ребенок Шахмурада заболел, и ему понадобились деньги. С этой целью он попросил жену забрать карту «хлебных денег» у матери и отдать ему. Женщина, разозлившись из-за этого, оскорбила Шахмурада.

В результате дома произошла ссора, и Шахмурад избил свою жену.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Шахмурад был задержан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, и оно было направлено в суд. В ходе процесса, проходившего в Сабунчинском районном суде, супруги примирились. Суд, приняв во внимание примирение, освободил Ш.Мамедова от ответственности.