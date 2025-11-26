Баку встречает зиму подготовленным: Техника и организации готовы к снегу - ФОТО

В соответствии с утверждёнными планами мероприятий в районах столицы Азербайджана, в рамках подготовки к зимнему сезону завершены мероприятия по подготовке к сезону и, в частности, к снежной погоде.

В настоящее время специальная техника городских и районных коммунальных служб приведена в состояние готовности, приняты дополнительные меры, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

Подчеркивается, что в целях контроля за выполнением работ ИВ города Баку за каждым районом закреплён ответственный сотрудник.

В рамках завершения подготовки к снежной погоде в столице вопросы состояния готовности обсуждались в Сураханском, Сабаильском и Насиминском районах столицы.

В совещаниях приняли участие ответственные лица ИВ города Баку, руководство районов, руководители коммунально-хозяйственных и других соответствующих структур, а также представители частного сектора.

На совещаниях были заслушаны отчёты руководителей по каждому направлению.

Было отмечено, что каждая организация в районах должна активно участвовать в проведении мероприятий по подготовке к сезону и принимать соответствующие меры по очистке прилегающей территории от снега и льда во время осадков. Было решено привлекать к уборке снега не только технику коммунальных служб, но и имеющуюся технику управлений, организаций, муниципалитетов и частных структур.

Было подчеркнуто, что каждая организация в районах должна активно участвовать в проведении мероприятий по подготовке к зимнему сезону и принимать необходимые меры по очистке прилегающей территории от снега и льда во время осадков. Было решено привлекать к уборке снега не только технику коммунальных служб, но и имеющуюся технику управлений, организаций, муниципалитетов и частных структур.

Также был сделан призыв к руководителям предприятий общественного питания, частных организаций и представителям общественности принимать активное участие в уборке территорий, находящихся в их ведении.