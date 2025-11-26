В Нахчыване раскрыта схема мошенничества при трудоустройстве на 50 тыс. манатов

В Нахчыване к ответственности привлечён мужчина, совершивший мошенничество на сумму 50 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции города Нахчыван, был задержан 38-летний Эльвин Исмаилов, который, злоупотребляя доверием граждан, совершал в отношении них мошеннические действия.

Сообщается, что он в разное время обманным путем завладел денежными средствами в размере 50 тысяч манатов, пообещав трудоустроить пятерых граждан.

По данному факту продолжается расследование.