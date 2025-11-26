В России представили первых голубей-биодронов

Российская компания Neiry представила голубей-биодронов PJN-1, предназначенных для мониторинга и проведения поисково-спасательных операций.

Об этом сообщили на сайте организации.

В компании отметили, что голуби-биодроны представляют собой птиц, в мозг которых имплантировали нейроинтерфейсы. С помощью технологии операторы могут управлять ими по аналогии с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Важное отличие биодрона от натренированного животного в том, что дрессировка не требуется: любое животное становится дистанционно управляемым после операции. Благодаря нейростимуляции отдельных зон мозга птица сама «хочет» передвигаться в нужную сторону», — говорится в сообщении.

В Neiry добавили, что в настоящее время ученые и разработчики проводят испытания летных характеристик этих голубей. При этом носителем решения может быть любая птица. В будущем компания планирует использовать воронов, чаек и альбатросов.

Источник: Gazeta.ru