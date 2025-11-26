В Азербайджане завершены выплаты всех соцпособий за ноябрь

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения произвел выплату пособий, пенсий и адресной социальной помощи за ноябрь.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью министерства, 7 ноября были выплачены пенсии жителям городов Баку, Сумгайыт, Абшеронского района, Нахчыванской Автономной Республики, а 21 ноября – пенсионерам, проживающим в других регионах, и лицам, которым пенсии назначены на льготных условиях.

Сегодня в целом были завершены выплаты пособий, пенсий и адресной социальной помощи за ноябрь.