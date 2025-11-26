Рютте считает, что российско-украинский конфликт можно завершить к концу года

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что российско-украинский конфликт возможно завершить до конца 2025 года.

«После женевских переговоров необходимо провести еще встречи, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО, - отметил он в интервью испанской газете El País. - И мы пока не дошли до этого». Отвечая на вопрос, возможно ли, что конфликт завершится к концу этого года, Рютте сказал: «Конечно». «Всегда сложно предсказывать, но я правда надеюсь, что мир скоро наступит», - заверил он. При этом Рютте утверждал, что «мирный план не меняет оценку России как долгосрочной угрозы для Европы».

Комментируя закупки оружия у США по программе PURL для дальнейшей передачи его Киеву, Рютте отметил, что европейские страны внесли значительный вклад за последние несколько лет, но есть «определенные возможности, которые могут предложить только Соединенные Штаты». «Президент Трамп согласился гарантировать, что это американское оружие финансировалось бы Канадой и европейскими союзниками, - добавил он. - Украина ежемесячно получает вооружения на сумму около $1 млрд». По словам генсека, к концу года сумма может достичь примерно $5 млрд.

Рютте отметил, что на саммите альянса в Вашингтоне было решено, что «путь Украины в НАТО необратимый». «В то же время ряд союзников, в том числе США, сказали, что в настоящее время они выступают против вступления Украины», - уточнил он. Рютте добавил, что «Вашингтонский договор 1949 года допускает присоединение любой страны евроатлантической зоны», но без единодушия среди союзников это невозможно.

Источник: ТАСС