Онколог с флагами СССР: Задержанный участник шествия ранее избил жену

Стали известны подробности об Ибрагиме Асадли, одном из лиц, задержанных правоохранительными органами в связи с попыткой провести в Баку шествие с флагами бывшего СССР.

Выяснилось, что Асадли является известным врачом-онкологом, чье имя уже попадало в заголовки СМИ.

В феврале прошлого года пресса широко освещала инцидент с его участием. Ибрагим Асадли обвинялся в том, что избил свою законную супругу, Айнур Асадли. Нападение произошло перед зданием клиники Loğmed в Низаминском районе Баку. Согласно заявлению, в насильственных действиях в отношении законной супруги И. Асадли участвовала также женщина по имени Айнур, с которой он находился в близких отношениях.

В связи с произошедшим, потерпевшая сторона обратилась в полицию. Отмечается, что Айнур Асадли также является врачом и работает в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний.