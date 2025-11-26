Декларация Бакинского форума безопасности опубликована в качестве документа Генассамблеи и Совбеза ООН

Декларация III Бакинского форума безопасности, состоявшегося 21 сентября на тему «Взаимодействие органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и глобальных техногенных катастроф во время террористических атак и вооруженных конфликтов», и обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам мероприятия зарегистрированы и опубликованы в качестве документа Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Это знаменательное событие свидетельствует о растущем значении Бакинского форума безопасности в сфере безопасности, его международных институциональных и правовых аспектах.

В этом году пленарное заседание форума запомнилось принятием Устава и Декларации Бакинского форума безопасности, а также решением о создании на основе общего согласия первой в мире Системы круглосуточного обмена информацией по борьбе с терроризмом между спецслужбами и силовыми структурами.

На мероприятии, организованном Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики, в котором приняли участие руководители и высокопоставленные представители около 90 иностранных спецслужб, было зачитано обращение Президента Ильхама Алиева к участникам форума, в котором был отмечен уникальный формат с точки зрения выявления глобальных и региональных угроз и рисков, изучения путей их нейтрализации.

Традиция ежегодного собрания в Баку руководителей спецслужб и экспертов в области безопасности, представляющих различные страны со всех континентов мира, для борьбы с общими угрозами является ярким примером того, что Баку в лице Форума является местом взаимного доверия и сотрудничества.

В Декларации Форума государства-участники выразили приверженность основополагающим принципам международного права и заявили о важности объединения усилий спецслужб и органов безопасности в борьбе с транснациональной организованной преступностью, международным терроризмом и другими ситуациями, представляющими угрозу глобальной безопасности, дальнейшего расширения взаимного сотрудничества, осуществления постоянного, активного и оперативного обмена опытом и информацией, а также принятия совместных решительных мер для надежного обеспечения международной безопасности.

Следует отметить, что на Форуме были представлены и соответствующие структуры безопасности ООН, а регистрация и публикация Декларации Форума и обращения Президента Азербайджанской Республики в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН были осуществлены на основании обращения Постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН.