Италия узаконила фемицид как отдельное преступление

Итальянский парламент единогласно одобрил поправки к уголовному законодательству, вводящие отдельную категорию преступления - фемицид, то есть, убийство женщины по гендерным мотивам.

Новый закон предусматривает максимальную меру наказания, то есть, пожизненное заключение.

Решение было принято в символичный Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, что подчёркивает политическую и социальную значимость шага. Хотя идея законодательно выделить фемицид обсуждалась в Италии уже несколько лет, окончательным толчком стало жестокое убийство 22-летней Джулии Чеккеттин. В ноябре 2023 года девушка была зарезана своим бывшим бойфрендом Филиппо Туреттой, который затем попытался скрыть преступление, избавившись от тела на берегу озера. Эта трагедия вызвала широкий общественный резонанс и ускорила продвижение законопроекта.

Инициатива была внесена премьер-министром Джорджей Мелони и получила поддержку как со стороны её ультраправого правительства, так и от оппозиции. В зал заседаний многие депутаты пришли с красными лентами и в красной одежде, как символом борьбы с насилием над женщинами.

Судья Паола ди Никола, одна из разработчиков реформы, отметила, что новый закон позволит не только классифицировать фемицид как отдельное преступление, но и анализировать его в соответствующем социальном контексте. Экспертная комиссия под её руководством изучила 211 случаев убийств женщин, выявив повторяющиеся паттерны, которые и легли в основу законодательных изменений.

С вступлением закона в силу каждое убийство женщины, совершённое именно по мотиву её пола, будет официально регистрироваться как фемицид, а многие правозащитники называют его историческим для итальянской судебной системы.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова