Дорожная полиция Баку провела профилактические беседы с нарушителями

Бакинское городское управление Государственной дорожной полиции (БГУГДП) провело профилактическое мероприятие в целях популяризации соблюдения правил дорожного движения на территории столицы, просвещения участников движения и снижения количества дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию БГУГДП.

Отмечается, что во время мероприятия была немедленно обеспечена реакция на выявленные нарушения правил; с водителями и пешеходами проведены профилактические беседы, разъяснены требования законодательства.

«Также были зафиксированы такие нарушения правил, как внезапный выход пешеходов на проезжую часть дороги, нечитаемость государственного регистрационного знака транспортного средства из-за его загрязнения, а также стоянка транспортных средств во втором и последующих рядах на обочине дороги (за исключением мотоциклов, мопедов, велосипедов и малых электрических транспортных средств без бокового прицепа). С участниками движения, нарушившими правила, были проведены разъяснительные беседы, и вновь подчёркнута важность безопасности.

Уважаемые участники движения! Давайте, соблюдая правила на дорогах, ценить как собственную жизнь, так и не подвергать опасности жизни других. Не будем забывать, что безопасная дорога - это индивидуальная ответственность каждого из нас!» - говорится в обращении.



