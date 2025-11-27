Туристический поток в Азербайджан меняется: Арабы сокращают поездки, европейцы проявляют интерес

Наблюдаются изменения в географической структуре туристов, приезжающих в Азербайджан.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «За первые 10 месяцев этого года число туристов из стран Европейского Союза выросло на 7,9%, тогда как число туристов из стран Персидского залива сократилось на 3,5%, а из стран СНГ - на 8,2%. В целом за указанный период число туристов, посетивших Азербайджан, уменьшилось на 1,7% и составило 2 миллиона 171 тысячу человек».

В.Байрамов подчеркивает, что из числа туристов, посетивших Азербайджан, 24,4% составили граждане России, 17,4% - Турции, 8,0% - Ирана, 6,6% - Индии, 4,3% - Саудовской Аравии, 4,2% - Грузии, 4,0% - Казахстана, 3,4% - Пакистана, 2,6% - Китая, 2,4% - Израиля, 2,3% - Узбекистана, 1,6% - Объединённых Арабских Эмиратов, 1,4% - Украины, 1,2% - Туркменистана, по 1,1% - Беларуси, Великобритании и Кувейта, а 12,9% составили граждане других стран.

«Сокращение числа туристов из арабских стран связывают с ростом интереса к альтернативным туристическим направлениям, а также с тем, что цены на туризм в Азербайджане по-прежнему остаются высокими.

Рост числа туристов из Европы объясняется увеличением интереса европейцев к поездкам, ростом деловых визитов и в целом повышенным вниманием к региону. Одновременно в последние годы наблюдается возрастание интереса иностранных туристов к оздоровительному туризму в Азербайджане», - отмечает депутат.

По словам В.Байрамова, туризм является отраслью, приносящей в страну после энергетического сектора наибольший объём валюты: «В этом контексте обновление географии туристов, особенно укрепление сотрудничества с государствами Европы и Юго-Восточной Азии, имеет важное значение. Это может способствовать повышению устойчивости доходов от туризма».