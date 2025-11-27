 Туристический поток в Азербайджан меняется: Арабы сокращают поездки, европейцы проявляют интерес | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Туристический поток в Азербайджан меняется: Арабы сокращают поездки, европейцы проявляют интерес

Феликс Вишневецкий11:10 - Сегодня
Туристический поток в Азербайджан меняется: Арабы сокращают поездки, европейцы проявляют интерес

Наблюдаются изменения в географической структуре туристов, приезжающих в Азербайджан.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «За первые 10 месяцев этого года число туристов из стран Европейского Союза выросло на 7,9%, тогда как число туристов из стран Персидского залива сократилось на 3,5%, а из стран СНГ - на 8,2%. В целом за указанный период число туристов, посетивших Азербайджан, уменьшилось на 1,7% и составило 2 миллиона 171 тысячу человек».

В.Байрамов подчеркивает, что из числа туристов, посетивших Азербайджан, 24,4% составили граждане России, 17,4% - Турции, 8,0% - Ирана, 6,6% - Индии, 4,3% - Саудовской Аравии, 4,2% - Грузии, 4,0% - Казахстана, 3,4% - Пакистана, 2,6% - Китая, 2,4% - Израиля, 2,3% - Узбекистана, 1,6% - Объединённых Арабских Эмиратов, 1,4% - Украины, 1,2% - Туркменистана, по 1,1% - Беларуси, Великобритании и Кувейта, а 12,9% составили граждане других стран.

«Сокращение числа туристов из арабских стран связывают с ростом интереса к альтернативным туристическим направлениям, а также с тем, что цены на туризм в Азербайджане по-прежнему остаются высокими.

Рост числа туристов из Европы объясняется увеличением интереса европейцев к поездкам, ростом деловых визитов и в целом повышенным вниманием к региону. Одновременно в последние годы наблюдается возрастание интереса иностранных туристов к оздоровительному туризму в Азербайджане», - отмечает депутат.

По словам В.Байрамова, туризм является отраслью, приносящей в страну после энергетического сектора наибольший объём валюты: «В этом контексте обновление географии туристов, особенно укрепление сотрудничества с государствами Европы и Юго-Восточной Азии, имеет важное значение. Это может способствовать повышению устойчивости доходов от туризма».

Поделиться:
403

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Общество

Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ...

Точка зрения

Армения на распутье: Номинальное членство в ОДКБ и фактическая автономия

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии завода минеральной каменной ваты AZWOOL - ...

Общество

Trendyol объявляет начало кампании «Əfsanə günlər»

Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Имишли произошла цепная авария, есть пострадавшие

Посол в Баку рассказал о товарообороте России и Азербайджана

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»

Отец погибшей при пожаре 7-летней Арзу обратился к обществу

Охранник Lake Hotel раскрыл детали трагедии с гибелью четырёх официантов

Состоялись похороны председателя ТСЖ здания, в котором произошел пожар

Последние новости

Эрдоган проводит переговоры с Папой Римским в Анкаре - ФОТО

Сегодня, 15:50

ОДКБ предупреждает о сложностях будущего председательства России

Сегодня, 15:40

Trendyol объявляет начало кампании «Əfsanə günlər»

Сегодня, 15:37

В Анкаре раскритиковали соглашение Ливана и Южного Кипра о «морской границе»

Сегодня, 15:32

ОДКБ надеется, что Армения примет взвешенное решение

Сегодня, 15:28

Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:25

В Имишли произошла цепная авария, есть пострадавшие

Сегодня, 15:15

Пашинян: Диалог между армянами и азербайджанцами нацелен на изменение риторики

Сегодня, 15:05

Армения усиливает диалог с Израилем на фоне региональных перемен

Сегодня, 15:00

В США приостановили все иммиграционные заявки от граждан Афганистана

Сегодня, 14:57

Католикос всех армян должен освободить Первопрестольный, настаивает Пашинян

Сегодня, 14:53

Пашинян объявил о планах в связи с предстоящими в Армении парламентскими выборами

Сегодня, 14:50

Посол в Баку рассказал о товарообороте России и Азербайджана

Сегодня, 14:47

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Сегодня, 14:45

Мужчина, напавший на нацгвардейцев у Белого дома, служил в спецподразделениях США - ФОТО

Сегодня, 14:38

Xəzər TV объяснил, почему был прерван эфир «İncə Səhər» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:30

Эстония откроет посольство в Азербайджане

Сегодня, 14:15

В Турции считают, что вопрос отправки сил в Украину надо решать после прекращения огня

Сегодня, 14:10

Информация о ежемесячной плате за обучение в частных детских садах, получивших гранты

Сегодня, 14:05

Папа Римский прибыл в Турцию - ФОТО

Сегодня, 14:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30