В Астаре из тайника изъято более 60 кг наркотиков - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел продолжают мероприятия по борьбе с незаконным оборотом и продажей наркотических средств.

В ходе операции, проведённой в Астаринском районе, были задержаны ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, 43-летний Анар Новрузов и его сообщник, 39-летний Талех Мамедов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, у задержанных было обнаружено и изъято из оборота в общей сложности 62 килограмма марихуаны с добавлением психотропных веществ.

В своих показаниях они признались, что забрали наркотические средства из тайника на территории Астаринского района, куда их доставил гражданин Ирана, личность которого устанавливается следствием, и планировали доставлять их по разным адресам для получения материальной выгоды.

Расследование по данному факту продолжается.