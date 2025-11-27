В Баку горничная украла золотые украшения на 5000 манатов

В Ясамальском районе столицы совершена квартирная кража.

Как сообщает 1news.az, гражданин обратился в полицию, заявив о краже золотых украшений стоимостью 5000 манатов и 220 манатов наличными.

В ходе мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, была установлена и задержана подозреваемая в совершении преступления, 43-летняя С.Дадашова. Расследованием было установлено, что в период с 1 по 25 ноября она частями похищала золотые украшения из дома, где работала в качестве горничной.

В ходе другого мероприятия, проведённого на территории района, полицией также был задержан 25-летний С.Салманзаде, подозреваемый в хищении 1882 манатов из кармана потерпевшего.

По данным фактам продолжаются расследования.