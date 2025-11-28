С момента ввода в эксплуатацию Системы анализа рисков в госбюджет поступило более 300 тыс. манатов

С момента ввода в эксплуатацию Системы анализа рисков в текущем году в государственный бюджет поступило более 300 тысяч манатов дополнительных таможенных платежей.

Как передает корреспондент 1news.az, об этом заявил журналистам Ровшан Махмудзаде, начальник Таможенного поста Логистического центра Главного таможенного управления воздушного транспорта, в ходе медиатура представителей СМИ в Главное таможенное управление на воздушном транспорте.

Он подчеркнул, что ежемесячно в бюджет поступает более полумиллиона манатов таможенных платежей, связанных с посылками.

Кроме того, представитель таможни отметил, что в среднем в течение дня таможенный контроль проходят 20–25 тысяч посылок.

По его словам, с этого года таможенный контроль почтовых посылок осуществляется с помощью Системы анализа рисков (АСАР):

«Таможенные проверки организованы с помощью системы, основанной на рисках. Компании-перевозчики предоставляют эти посылки для таможенного досмотра. Незаконные факты, выявляемые в ходе проверок, включают ложное декларирование. Речь идет о неверном декларировании гражданами таможенной стоимости.

Сюда также относится неточное указание количества товаров. В среднем за день 20–25 тысяч посылок проходят таможенный контроль и обеспечивается их выпуск».