Меняется организация транспортного движения на «Шамахинке» - ВИДЕО

С целью упорядочивания транспортных потоков и повышения безопасности дорожного движения Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) на участке Московского проспекта, известном как «Шамахинка», вносятся изменения в организацию движения.

На участке улицы 20 Января между Московским проспектом и улицей Асифа Магеррамова, несмотря на наличие двух проезжих частей, одна из них не используется, из-за чего пропускная способность перекрёстка снижается. На неиспользуемой проезжей части незаконная парковка серьёзно мешает упорядоченному и непрерывному движению участников дорожного движения.

Одновременно на участке Московского проспекта, известном как «Шамахинка», траектории транспортных средств, выполняющих разворот в обоих направлениях, пересекаются с движением автомобилей по основной полосе проспекта - на этих участках движение регулируется только дорожными знаками.

В результате при включении автомобилей, выполняющих разворот, в основной поток на дороге возникает серьёзное препятствие и затор, увеличивается риск столкновений между сменяющими полосы водителями и транспортными средствами, движущимися по основной полосе. В часы пик скорость движения на этом участке проспекта значительно снижается.

При разработке проекта были проведены симуляции с использованием «цифрового двойника», отмечают в AYNA.

Согласно реализуемому проекту, на перекрёстке улиц 20 Января и Асифа Магеррамова будут организованы транспортные островки. Таким образом, на участке улицы 20 Января между Московским проспектом и улицей А.Магеррамова, а также на параллельной ему части, будет обеспечено одностороннее движение. Это многократно повысит эффективность использования данного участка дороги и увеличит пропускную способность перекрёстка. В результате изменений будут устранены существующие незаконные парковки на параллельной улице, а транспортные средства, направляющиеся из 4-го микрорайона в сторону Московского проспекта, будут перенаправлены на эту дорогу.

С реализацией проекта на перекрёстках Московского проспекта с улицей 20 Января, а также на разворотной площадке, расположенной поблизости, движение будет регулироваться светофорами - также будет проведена оптимизация расположения остановок на данном участке дороги.

С видеообзором предлагаемых AYNA изменений в организацию движения на «Шамахинке», можно ознакомиться, просмотрев нижеприведенное видео.