Папа Римский Лев XIV посетил мечеть Султанахмет в Стамбуле - ФОТО - ВИДЕО

Папа Римский Лев XIV, находящийся в Стамбуле в рамках своего визита в Турцию, и сопровождающая его делегация посетили мечеть Султанахмет.

Как сообщают турецкие СМИ, во время визита Папу Римского сопровождали министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, муфтий Стамбула Эмруллах Тунджел и сотрудники мечети.

Муэззин мечети Султанахмет Ашгын Муса Тунджа рассказал Льву XIV о мечети.

Следует отметить, что Папа Римский Лев XIV встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в рамках своего визита в Турцию, а также посетил Аныткабир. Он также посетил исторический город Изник в Бурсе, где вместе с религиозными деятелями принял участие в мероприятиях, посвященных 1700-летию Первого Никейского собора.