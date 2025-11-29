 Культовый сериал «Игра престолов» получит продолжение | 1news.az | Новости
Культовый сериал «Игра престолов» получит продолжение

First News Media09:30 - Сегодня
На литературном фестивале Iceland Noir в Рейкьявике исполнительный продюсер Джордж Р.Р. Мартин подтвердил, что телеканал HBO работает над созданием нескольких сиквелов культового сериала «Игра престолов».

Ранее франшиза развивалась в основном за счет приквелов, но теперь зрителей ждут истории, повествующие о событиях после финала оригинального сериала.

В настоящее время в разработке находятся «пять или шесть» спин-офф-проектов. «Большинство из них — приквелы, но есть и сиквелы»,— заявил писатель.

HBO планирует вернуться к судьбам персонажей, чьи истории остались нераскрытыми после восьмого сезона. Наиболее обсуждаемыми фанатами являются потенциальные проекты об Арье Старк и Джоне Сноу. Актриса Мейси Уильямс, исполнившая роль Арьи, ранее отмечала, что вернулась бы к роли при удачном сценарии.

В 2026 году ожидается премьера многосерийного спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств», а также выход третьего сезона «Дома Дракона».

Джордж Р.Р. Мартин не уточнил, какие именно персонажи появятся в сиквелах и когда проекты выйдут на экраны.

