ЕС сохраняет Армению в авиационном «черном списке»

First News Media13:33 - Сегодня
Верховный комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заверила, что сохранение армянских авиакомпаний в “чёрном списке” ЕС по вопросам безопасности полётов - исключительно технический, а не политический вопрос.

Как сообщает “Арменпресс”, Марта Кос заявила об этом на встрече с группой армянских журналистов в Брюсселе, отвечая на вопрос о наличии каких-либо обновлений в списке ЕС по безопасности полётов, от которого Армения страдает уже довольно долго. “Это технический, а не политический процесс. Этот вопрос находится в ведении Комитета по безопасности полетов Европейского союза. По его оценке, Армении необходимо предпринять некоторые шаги, и мы поддерживаем связь с Комитетом гражданской авиации Армении. Поскольку не всё необходимое сделано, решение ещё не принято. Итак, ещё раз, это технический процесс, он не имеет никакого отношения к политическим отношениям, мы просто хотим убедиться, что с точки зрения безопасности всё в порядке, и именно поэтому мы предложили особую помощь в рамках процесса Twinning, который затем будет профинансирован.

Это особый инструмент, посредством которого эксперты из наших стран-членов, имеющие опыт в этой области, помогут вашему правительству в этом вопросе”, — заявила Марта Кос.

Армения включена в “чёрный список” европейской авиационной безопасности с 2020 года. Во время визита в Армению в 2019 году эксперты Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) выявили проблемы в области авиационной безопасности, после чего было принято решение о включении Армении в “чёрный список.

”В марте 2025 года заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Кристине Галечян заявила, что Армения направила в Европейский союз заявку на выход из “чёрного списка” авиационной отрасли и ждёт ответа. Министр территориального управления и инфраструктур Республики Армения Давид Худатян, в свою очередь, заявил, что большинство недостатков и проблем, из-за которых армянские авиакомпании оказались в “чёрном списке” ЕС, уже устранены.

