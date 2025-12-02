Азербайджан и Бангладеш планируют взаимное открытие посольств
Бангладеш рассматривает возможность открытия своего посольства в Азербайджане.
Об этом Report сообщил посол Бангладеш в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Аманул Хакк.
Дипломат сообщил, что в рамках своего недавнего визита в Баку провел переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и другими представителями МИД республики.
По его словам, в ходе переговоров была рассмотрена возможность открытия посольства Бангладеш в Азербайджане и, соответственно, посольства Азербайджана в Бангладеш.
Посол отметил, что в ходе встречи стороны также обменялись мнениями относительно возможностей двустороннего и многостороннего сотрудничества.
282