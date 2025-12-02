Евросоюз заявил о готовности поддержать Армению и Азербайджан в достижении мира

Европейский союз сделает все для поддержки мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сказала в ходе совместного брифинга с главой МИД Армении в Брюсселе Верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

"Сегодня мы приняли новую Стратегическую повестку в рамках партнерства Армения-ЕС. В рамках сотрудничества между ЕС и Арменией это заявка на работу во многих новых сферах", - сказала Каллас.

Она отметила, что Брюссель поддерживает реформы в Армении, в том числе, направленные на диверсификацию экономики Армении.

Каллас отметила, что стороны продолжат сотрудничать в сфере безопасности и либерализации виз.

"Сегодня я заявляю о выделении $15 млн, которые будут направлены на мир и обеспечение устойчивости Армении", - отметила Каллас.

В декабре состоится встреча с главами МИД 24 стран ЕС, будут обсуждаться вопросы устойчивости Армении и предстоящих выборов.

Источник: Sputnik Армения