Мирзоян: Ереван продолжит усилия для дальнейшей институционализации мира с Азербайджаном

Армения продолжит прилагать усилия для институционализации мира с Азербайджаном.

Об этом, отвечая на вопрос европейского бюро Report, заявил на пресс-конференции в Брюсселе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Конечно, мы будем продолжать прилагать усилия для дальнейшей институционализации мирного процесса. Я имею в виду подписание, а затем ратификацию мирного договора», - сказал он.

Глава МИД Армении добавил, что Ереван уже выразил готовность «немедленно начать консультации по определению места и даты подписания мирного соглашения».

По его словам, пока нет общего видения между сторонами по этому процессу (срокам подписания мирного договора – ред.), существуют разные интерпретации этого события.

Мирзоян подчеркнул, что Армения и Азербайджан уже установили мир, а народы двух стран наслаждаются, живя в мирной обстановке.

«Между тем, обе страны постоянно принимают меры, подтверждающие и укрепляющие установленный мир. Можно упомянуть недавнее решение президента Азербайджана снять запрет на транзит армянских товаров через азербайджанскую территорию, а также заявление премьера Армении, подтверждающее готовность содействовать транзиту азербайджанских товаров в Турцию или турецких товаров в Азербайджан через территорию Армении», - сказал Мирзоян.

Он также упомянул недавние взаимные визиты и дискуссии представителей гражданского общества, встречу соответствующих пограничных комиссий на уровне вице-премьеров двух стран.

«Так что многое происходит одновременно. Но предстоят еще шаги по мирному договору», - заключил он.