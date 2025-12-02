Рейтинг самых влиятельных людей культуры и искусства 2025 года по версии New York Magazine - ФОТО

Американский журнал New York Magazine представил рейтинг самых влиятельных людей культуры и искусства 2025 года - The Culturati 50.

The Culturati 50 - это ежегодный рейтинг, составляемый подразделением Vulture издания New York Magazine, которое включает 50 самых влиятельных людей в культуре и искусстве за текущий год. Сюда попадают актёры, музыканты, режиссёры, писатели, художники, комики и другие деятели креативной индустрии, которые оставили заметный след в медиа, культуре или искусстве.

Главная цель рейтинга, ознакомиться с которым можно здесь, - отметить тех, кто формирует культурные тренды, задаёт тон в индустрии и чьё творчество или проекты вызывают общественный резонанс.

Ниже примеры звёзд из New York Magazine / The Culturati 50, которые попали на обложку специального выпуска 2025 года:

- Линдси Лохан - одна из центровых звёзд рейтинга. В этом году она вернулась на экран: её участие в фильме «Чумовая пятница 2» произвело эффект «возрождения» в медиапространстве.

- Lorde - известная певица и автор песен, которая попала в список за своё влияние на музыкальную и культурную сцену.

- Адам Скотт - присутствие звезды сериала «Разделение» в рейтинге подчёркивает, что критики и редакторы считают его одним из ключевых актёров, влияющих на тренды в кино и телевидении.

- Клэр Дэйнс – 2025 год стал для актрисы годом сильных ролей, одна из которых роль писательницы Эгги Виггс в сериале Netflix «Чудовище внутри меня».

- Паркер Поузи - возвращение в крупные проекты, такие как третий сезон сериала «Белый лотос», после паузы и устойчивое присутствие в медиа сделали её достойной места в рейтинге персон, влияющих на культуру.

- Рэйчел Зеглер - включена в The Culturati 50 за значимое влияние на культурную и развлекательную индустрию в этом году, благодаря заметным ролям в кино и телевизионных проектах, особенно отмечается её главная роль в новом прочтении мюзикла «Эвита».

- Оуэн Купер - вклад звезды сериала «Переходный возраст» в медиа и молодёжные проекты, а также влияние на аудиторию был признан на уровне самых заметных культурных фигур уходящего года.