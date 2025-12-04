AQTA выявила поддельное сливочное масло и творог в магазине «Ivanovka» - ФОТО

В торговом объекте «Ivanovka», принадлежащем физическому лицу Вахиду Исмаилову, расположенном в Баку на улице Истиглалият, дом 49, кв. 6, была проведена проверка.

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности отобрали образцы выставленного на продажу сливочного масла и направили их на лабораторные исследования – в результате испытаний было установлено, что продукция состоит из растительного масла или смеси растительных масел, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В ходе проверки было установлено отсутствие соответствующих ветеринарных документов и маркировки на молочную продукцию (масло, полученное сепараторным способом, топлёное масло, творог, сметана и др.), а также то, что жиры реализовывались под видом сливочного масла.

Предприниматель сообщил, что регулярно закупал молочную продукцию у разных физических лиц, работающих в селе Ивановка Исмаиллинского района, а также на рынке Исмаиллы.

Продукция была изъята из продажи, составлен акт об изъятии, товары опечатаны и помещены на хранение.

Повторные лабораторные исследования показали, что в составе сливочного масла и творога находятся растительные масла или их смесь, а также выявлено микробиологическое несоответствие в твороге (E.coli).

В отношении руководства торгового объекта составлен административный протокол, реализация молочной продукции запрещена.

Одновременно сотрудники AQTA проводят контрольные мероприятия на других торговых объектах «Ivanovka» в Баку, а также у производителей и продавцов данной продукции в селе Ивановка Исмаиллинского района. Отобранные образцы сливочного масла и творога направлены в соответствующую лабораторию Института пищевой безопасности.

«Проверки продолжаются. О результатах будет сообщено общественности», - отмечают в AQTA.