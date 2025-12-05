Наследники скончавшихся госслужащих получат пособие

Наследникам скончавшихся государственных служащих будет выплачено пособие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон «О государственной службе», который обсуждался сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по культуре.

Согласно проекту, государственная служба может быть прекращена в случае смерти государственного служащего, а также признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим.

При прекращении государственной службы по этим основаниям наследникам государственного служащего будет выплачено пособие в размере четырехкратной среднемесячной государственной заработной платы.