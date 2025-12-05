Мужчина задохнулся, спасая соседей от пожара в Баку

В результате пожара, произошедшего в жилом массиве «Гобу Парк-1», погибли двое школьников и их мать, проживавшие в одном доме.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, мужчина в возрасте примерно 65–70 лет, который зашел в соседний дом, чтобы помочь, погиб, задохнувшись дымом.

Его супруга, последовавшая за ним, была госпитализирована с отравлением дымом.

