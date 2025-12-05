 Названо состояние пострадавших в пожаре в Евлахе - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

Названо состояние пострадавших в пожаре в Евлахе - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова13:27 - Сегодня
Названо состояние пострадавших в пожаре в Евлахе - ОБНОВЛЕНО

Обнародовано последнее состояние лиц, пострадавших во время пожара в Евлахе.

В ответ на запрос 1news.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 5 декабря в 01:20 ночи два человека (один мужчина, одна женщина) были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Евлахской районной центральной больницы.

«Пациентам, получившим ожоги, были оказаны необходимые медицинские услуги. Состояние одной из них, женщины 1965 года рождения, было оценено как удовлетворительное, и она была выписана домой для амбулаторного лечения.

Другой пострадавший, мужчина 1967 года рождения, с диагнозом термический ожог II–III степени тела, был переведен для получения более квалифицированной медицинской помощи в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре», - говорится в сообщении.

11:44

В Евлахе произошел пожар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в результате пожара, произошедшего в доме на территории города, один человек погиб, двое получили ожоги.

Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу (ЦРБ) Евлахского района.

В ответ на запрос АПА в отделе по связям с общественностью Евлахской ЦРБ сообщили, что 5 декабря около 01:20 ночи два человека (1 мужчина, 1 женщина) были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи больницы. Пациентам, получившим ожоги, была оказана медицинская помощь. Состояние одного из них, женщины 1965 года рождения, было оценено как удовлетворительное, и она была выписана для амбулаторного лечения. Другой пострадавший, мужчина 1967 года рождения, был переведен в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре для получения более квалифицированной помощи.

