Названо состояние пострадавших в пожаре в Евлахе - ОБНОВЛЕНО

Обнародовано последнее состояние лиц, пострадавших во время пожара в Евлахе.

В Евлахе произошел пожар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в результате пожара, произошедшего в доме на территории города, один человек погиб, двое получили ожоги.

Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу (ЦРБ) Евлахского района.

В ответ на запрос АПА в отделе по связям с общественностью Евлахской ЦРБ сообщили, что 5 декабря около 01:20 ночи два человека (1 мужчина, 1 женщина) были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи больницы. Пациентам, получившим ожоги, была оказана медицинская помощь. Состояние одного из них, женщины 1965 года рождения, было оценено как удовлетворительное, и она была выписана для амбулаторного лечения. Другой пострадавший, мужчина 1967 года рождения, был переведен в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре для получения более квалифицированной помощи.