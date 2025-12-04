Эротические сцены и искажение наследия: В Киноагентстве разъяснили, почему фильм «Məhsəti» не покажут на Бакинском кинофестивале

Фильм режиссера Суад Гара «Məhsəti» был исключен из программы Бакинского международного кинофестиваля, который будет проведен в столице Азербайджана в период с 5 по 9 декабря и состоится в рамках кинофестиваля Baku Cinema Breeze 25, организованного Министерством культуры и Киноагентством АР (ARKA).

Об исключении фильма «Məhsəti» режиссер Суад Гара (дочь экс-министра культуры АР Абульфаза Гараева – прим. ред.) сообщила в Instagram, где разместила официальное обращение от своего имени и от имени продюсеров проекта Марии Ибрагимовой (Азербайджан) и Ады Соломон (Румыния).

1news.az связался с Киноагентством, чтобы прояснить ситуацию – представляем читателям сайта ответ ARKA ниже:

«Художественный совет при Киноагентстве Азербайджанской Республики (ARKA) посчитал нецелесообразным показ короткометражного художественного фильма «Məhsəti». В фильме, созданном режиссёром и сценаристом Суад Гара, проявляется неуважение к нашему литературному наследию, а художественное воплощение образа Мехсети Гянджеви - выдающейся фигуры азербайджанской классической литературы и культуры - сопровождается серьёзными искажениями. Кроме того, наблюдается явная безответственность по отношению к этическим и нормативным рамкам. Также зафиксированы заметные грубые несоответствия между моральной идентичностью персонажа и представленными сценами и ситуациями».

В ARKA отмечают, что в отдельных фрагментах фильма наблюдаются скрытые послания, манипулятивные интерпретации и попытки придать смысл, противоречащие внутреннему содержанию темы и идеям морального наследия Мехсети Гянджеви: «Отметим, что богатое наследие выдающейся поэтессы охраняется на государственном уровне и пропагандируется как ценность высокой идеи эстетической значимости. Примитивизация, искажение или представление жизни и наследия такой исторической личности в несоответствующем контексте совершенно недопустимы и, несомненно, вызовут серьёзное недовольство как у широкой общественности, так и среди интеллектуальной элиты».

«С учётом демонстрации образа Мехсети Гянджеви через эротические сцены, серьёзных нарушений нормативно-этического характера и концептуальных несоответствий Киносовет при ARKA посчитал нецелесообразным выдачу лицензии и регистрацию фильма «Мəhsəti», - подытоживают в ARKA.