 Эротические сцены и искажение наследия: В Киноагентстве разъяснили, почему фильм «Məhsəti» не покажут на Бакинском кинофестивале | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Эротические сцены и искажение наследия: В Киноагентстве разъяснили, почему фильм «Məhsəti» не покажут на Бакинском кинофестивале

Феликс Вишневецкий16:09 - Сегодня
Эротические сцены и искажение наследия: В Киноагентстве разъяснили, почему фильм «Məhsəti» не покажут на Бакинском кинофестивале

Фильм режиссера Суад Гара «Məhsəti» был исключен из программы Бакинского международного кинофестиваля, который будет проведен в столице Азербайджана в период с 5 по 9 декабря и состоится в рамках кинофестиваля Baku Cinema Breeze 25, организованного Министерством культуры и Киноагентством АР (ARKA).

Об исключении фильма «Məhsəti» режиссер Суад Гара (дочь экс-министра культуры АР Абульфаза Гараева – прим. ред.) сообщила в Instagram, где разместила официальное обращение от своего имени и от имени продюсеров проекта Марии Ибрагимовой (Азербайджан) и Ады Соломон (Румыния).

1news.az связался с Киноагентством, чтобы прояснить ситуацию – представляем читателям сайта ответ ARKA ниже:

«Художественный совет при Киноагентстве Азербайджанской Республики (ARKA) посчитал нецелесообразным показ короткометражного художественного фильма «Məhsəti». В фильме, созданном режиссёром и сценаристом Суад Гара, проявляется неуважение к нашему литературному наследию, а художественное воплощение образа Мехсети Гянджеви - выдающейся фигуры азербайджанской классической литературы и культуры - сопровождается серьёзными искажениями. Кроме того, наблюдается явная безответственность по отношению к этическим и нормативным рамкам. Также зафиксированы заметные грубые несоответствия между моральной идентичностью персонажа и представленными сценами и ситуациями».

В ARKA отмечают, что в отдельных фрагментах фильма наблюдаются скрытые послания, манипулятивные интерпретации и попытки придать смысл, противоречащие внутреннему содержанию темы и идеям морального наследия Мехсети Гянджеви: «Отметим, что богатое наследие выдающейся поэтессы охраняется на государственном уровне и пропагандируется как ценность высокой идеи эстетической значимости. Примитивизация, искажение или представление жизни и наследия такой исторической личности в несоответствующем контексте совершенно недопустимы и, несомненно, вызовут серьёзное недовольство как у широкой общественности, так и среди интеллектуальной элиты».

«С учётом демонстрации образа Мехсети Гянджеви через эротические сцены, серьёзных нарушений нормативно-этического характера и концептуальных несоответствий Киносовет при ARKA посчитал нецелесообразным выдачу лицензии и регистрацию фильма «Мəhsəti», - подытоживают в ARKA.

Поделиться:
854

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Политика

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный ...

В мире

К тушению пожаров в Лачине и Кяльбаджаре привлечены вертолеты МЧС

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Lifestyle

Эротические сцены и искажение наследия: В Киноагентстве разъяснили, почему фильм «Məhsəti» не покажут на Бакинском кинофестивале

Эльтон Гусейналиев принизил творчество Флоры Керимовой, народная артистка ответила - ВИДЕО

Кино на неделю: Мелодрама «Сожалею о тебе» по роману Колин Гувер и не только - ФОТО - ВИДЕО

Современная «Məhsəti» оказалась под запретом: Фильм режиссёра Суад Гара не прошёл цензуру - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

«Loco» и миллионы просмотров: Как подросток из Бейлягана стал звездой TikTok за мгновение - ФОТО - ВИДЕО

Роботы, чувства и любовь: EMIN и Ани Лорак представили клип «Будет здорово» - ВИДЕО

Айгюн Кязимова и Ройа намекнули на совместные проекты - ВИДЕО

Выдан ордер на арест владелицы «Мисс Вселенная»: Конкурс оказался в центре международного скандала

Последние новости

Экс-начальника пограничной заставы арестовали за насилие над солдатами

Сегодня, 19:30

В Шамкире микроавтобус опрокинулся в водоканал, 12 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

Сегодня, 19:00

В завезенных в Азербайджан энергетиках обнаружен опасный компонент

Сегодня, 18:45

Путин прилетел в Индию

Сегодня, 18:30

Азербайджанские вина представлены в китайских городах Нанкин и Сиань

Сегодня, 18:15

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный период

Сегодня, 18:10

В Ереване задержали главу канцелярии Эчмиадзина

Сегодня, 17:57

Пашинян: в Армении ожидают от ЕС инвестиций в проект «маршрут Трампа»

Сегодня, 17:53

Иран предупредил корабли США, начав учения в Персидском заливе – КСИР

Сегодня, 17:49

Мухтар Бабаев: Азербайджан примет участие в новом проекте COP

Сегодня, 17:38

К тушению пожаров в Лачине и Кяльбаджаре привлечены вертолеты МЧС

Сегодня, 17:27

Фидан считает историческим решение ОБСЕ о закрытии Минского процесса

Сегодня, 17:23

На Фестивале культуры ОИС ожидается более 5000 посетителей

Сегодня, 17:20

Великобритания впервые назначила военного атташе в Армении

Сегодня, 17:18

Парламент Армении утвердил бюджет на 2026 год

Сегодня, 17:11

Москва раскритиковала публикацию Ереваном документов по карабахскому урегулированию

Сегодня, 17:06

В Вене состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Нидерландов

Сегодня, 16:59

Главы МИД Армении и Турции коротко пообщались в Вене

Сегодня, 16:48

Могерини оставила пост ректора Колледжа Европы

Сегодня, 16:39
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30