 В Тбилиси состоялась первая репетиция Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ФОТО
В Тбилиси состоялась первая репетиция Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ФОТО

Феликс Вишневецкий17:25 - Сегодня
В Тбилиси состоялась первая репетиция Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ФОТО

Азербайджанская делегация прибыла в столицу проведения «Детского Евровидения 2025» - в город Тбилиси, где уже стартовали официальные репетиции участников конкурса.

Сегодня состоялась первая репетиция представительницы Азербайджана Ягмур Насруллаевой. Певица впервые вышла на конкурсную сцену, чтобы отработать номер, свет, постановку и работу с камерой в рамках подготовки к финальному шоу.

Напомним, в гранд-финале «Детского Евровидения 2025», который пройдет 13 декабря, Ягмур Насруллаева представит Азербайджан с песней «Miau, miau».

