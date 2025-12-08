В Барде четыре члена семьи отравились маринованными помидорами - ОБНОВЛЕНО

Согласно информации, предоставленной Qafqazinfo.az из Центральной районной больницы Барды, 7 декабря около 06:30 в отделение неотложной медицинской помощи больницы были госпитализированы четыре человека (2 женщины, 2 мужчин):

«Пациентам, которым были поставлены диагнозы «рвота», «тошнота», «диспепсия», «неуточнённое пищевое отравление», были оказаны необходимые медицинские услуги. Лица, чьё состояние является удовлетворительным, были выписаны для амбулаторного лечения».

Четыре члена одной семьи отравились едой в Бардинском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл 7 декабря в селе Ханарёб.

Алиев Вугар (1968 г.р.), его жена Алиева Эльза (1968 г.р.), их сын Алиев Шямистан (1994 г.р.) и его жена Алиева Тахмина (2006 г.р.) были доставлены из своего дома в больницу с пищевым отравлением (маринованные помидоры).

Сообщается, что состояние Т.Алиевой оценивается как тяжёлое, а состояние остальных - как удовлетворительное.