Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов предложил провести встречу в формате «3+3» в Баку.

«Инициатором формата «3+3» был Президент Ильхам Алиев. На сегодняшний день в рамках этого формата уже прошло три встречи. Во время встречи, прошедшей в октябре 2024 года, было предложено провести следующую встречу под председательством Азербайджана, с последующим проведением в Армении, если Ереван даст согласие. К сожалению, тогда такого согласия достигнуто не было, и армянская сторона не согласилась. Сейчас же ситуация изменилась, и организация этих встреч обсуждается уже через другие каналы», - сказал Байрамов на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Арагчи, сообщает 1news.az.

Арагчи в свою очередь отметил, что формат «3+3» направлен на решение региональных проблем. Он подчеркнул, что Иран всегда поддерживал этот формат и продолжит его поддерживать. Министр также выразил поддержку и приветствовал улучшение отношений между Азербайджаном и Арменией. Идею проведения следующей встречи сначала в Азербайджане, а затем в Армении Арагчи назвал хорошей инициативой.

Арагчи подчеркнул, что обе страны относятся к вопросам региональной безопасности очень серьезно и в этом контексте формат «3+3» имеет особое значение. Он отметил, что любое вмешательство извне будет представлять собой вызов для безопасности региона.