За две недели азербайджанские ведущие использовали слово «okay» 104 раза

Аудиовизуальный совет Азербайджана разработал специальное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга использования иностранных слов в теле- и радиоэфире. С января медиа, нарушающие нормы Закона о языке, начнут получать предупреждения, а через три месяца будут применяться штрафы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, об этом заявил председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров.

По его словам, ситуация с качеством передач на данный момент является «неудовлетворительной», что вызвано как объективными, так и субъективными причинами. Он подчеркнул, что ручной мониторинг крайне сложен, поскольку ежедневно в эфир выходит до 800 часов контента.

«После выступления Президента мы вновь подняли этот вопрос и восприняли его слова как прямое поручение. Мы пришли к идее использовать искусственный интеллект», - отметил Исмет Саттаров.

Было разработано специальное программное обеспечение, которое сейчас работает в тестовом режиме. АВС подготовил список из примерно 40 наиболее часто используемых иностранных слов.

Мониторинг, проведенный ИИ в течение первых двух недель ноября, показал, что ведущие употребили подобные слова около 3 тысяч раз. В качестве примера Саттаров привел слово “okay”, которое было использовано 104 раза.

С января АВС начнет отправлять теле- и радиоканалам информацию о нарушениях с указанием ведущих и передач.

«Спустя 3 месяца Совет, исходя из Закона о языке, начнет применять штрафы. Штраф составляет от 500 до 1000 манатов. Мы бы не хотели штрафовать наши медиа, поскольку материальное положение сложное. Однако мы должны это сделать, другого выхода нет», - заключил И.Саттаров.