Музыкальный жест уважения: В Братиславе исполнили «Qurban olum, Azərbaycan» - ВИДЕО
Во время официального визита Президента Ильхама Алиева в Словакию, на приёме, организованном премьер-министром Робертом Фицо, военный оркестр исполнил песню «Qurban olum, Azərbaycan».
Как сообщает 1news.az, об этом в своем аккаунте в соцсети X написал помощник Президента Азербайджана — завотделом внешнеполитических вопросов Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
«На приеме, который дал премьер-министр Роберт Фицо в рамках официального визита Президента Ильхама Алиева в Словакию, военный оркестр исполнил азербайджанскую песню “Qurban olum, Azərbaycan” на традиционном словацком инструменте - цимбалах, продемонстрировав высочайшее мастерство», - говорится в публикации.
During President Ilham Aliyev’s official visit to Slovakia, at the reception hosted by Slovak Prime Minister Robert Fico, the military orchestra is performing song “Qurban olum Azərbaycan” with great professionalism on the Slovak traditional musical instrument, the cimbalom. pic.twitter.com/yga0kkZbNl — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 9, 2025